Weg mit dem Weihnachtsspeck

11.01.2017, 14:00 Uhr

Keine Ausreden mehr

Setzt man sich Gewichtsverluste als Ziel, muss man seinen grundsätzlichen Lebensstil überdenken. Wichtig ist, nicht bereits nach kurzer Zeit in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. "Bei den Meisten scheitert das gesamte Vorhaben am Zeitmanagement", so die 37-Jährige. Ausreden wie "Ich habe keine Zeit" lässt die Fitnessexpertin nicht gelten. Will man wirklich etwas erreichen, nimmt man sich diese Zeit für sich und seinen Körper.