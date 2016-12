Bilal Usman beim Kirchenkonzert und bei den Ehrungen

18.12.2016, 14:27 Uhr

ein abwechslungsreiches Programm zu Gehör.Bezirksobmannund Vereinsobmannzeichnetenmit dem Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes in Silber für 37 Jahre aktiver Musiker, Kapellmeister, Kapellmeister-Stellvertreter und Kassier aus.erhielt die Verdienstmedaille in Silber. Das Jungmusiker Leistungsabzeichen in Gold mit Auszeichnung erhieltam Tenorhorn. Silber:, Schlagwerk,, Querflöte, beide mit Auszeichnung. Bronze:, Querflöte,, Saxophon, beide mit Auszeichnung. Überreicht wurden die Jungmusiker-Leistungsabzeichen von, Bezirks-Jugendreferent, und, Jungmusiker-Referentinnen, Pabneukirchen. Durch das Programm führteBilder: Bilal Usman