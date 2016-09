Neue Gesichter in der Landjugend Mauthausen

27.09.2016, 17:28 Uhr

Eine ruhige Kugel schiebt man bei der Landjugend Mauthausen ohnehin nicht, wurde man doch heuer für das Theaterprojekt mit den Asylwerbern bereits zum 2. Mal in Folge für die Bundesprämierung in Wien nominiert. (nach 2015 mit einem Projekt für die Rückenmarksforschung) Durch die zahlreichen neuen Mitglieder kommt jetzt zusätzlich wieder ein neuer und frischer Wind in die noch junge Landjugend Ortsgruppe, die sich für die Zukunft noch so einiges vorgenommen hat.