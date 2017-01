Frontalzusammenstoß: Sechs Verletzte

15.01.2017, 15:51 Uhr

Aufn der B3 kam es zu einem Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen.

PERG. Soontagvormittag, 15. Jänner, war ein 19-Jähriger aus Naarn gemeinsam mit einer 18-Jährigen aus Saxen auf der B3 in Richtung Mauthausen unterwegs. Auf der teilweise von Streusalz nassen und mit Schneematsch bedeckten Straße kam der junge Autolenker aus noch nicht näher bekannten Ursachen ins Schleudern. Seine Pkw kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto einer 51-Jährigen aus Sankt Georgen an der Gusen zusammen. In dessen Fahrzeug befanden sich noch ihr 52-jähriger Ehemann sowie deren erwachsene Kinder.Die Beifahrerin des 19-Jährigen musste von der Feuerwehr mit Hilfe einer Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle sechs Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in Kliniken eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.