Gemeinde Pabneukirchen ehrt jetzt Schüler, Lehrlinge, Sportler – das neue Modell beschlossen

26.01.2017, 22:00 Uhr

Klara Reisinger, Nachwuchs Landesmeisterin Springreiten, Gregor Ebner, Nachwuchs Staatsmeister in der Armbrust, Robin Binder, Teilnehmer bei den Disc-Golf Weltmeisterschaften und Davis Palmetshofer, Nachwuchs-Landesmeister in der Pistole. Diese Sportler sind eingereicht für eine Gemeindeauszeichnung. Die Gemeinde hatte zwar in ihren Beschlüssen für Sportler-Ehrungen vorgesorgt, die praktische Umsetzung war aber schwierig, ja unmöglich.Deshalb präsentierte Ausschussobmann Karl Holzweber am Donnerstag, 26. Dezember, dem Gemeinderat die neuen Richtlinien für die Vergabe der Gemeindeehrungen. Ehrenbürger und Ehrenring bleiben gleich. Die Ehrenmedaillen gibt es für „Nicht-Uniform-Träger“ jetzt auch in Form einer Brosche.Vergeben werden die Ehrenzeichen für Sport, Kultur und für „Sonstiges“ (Siege bei Handwerks-Wettbewerben, Prima La Musica oder Schulbewerben usw.) je nach Anlassfall.Ehrennadel (Gemeinderäte), Ehrenring und Ehrenbürger werden im Gemeinderat beschlossen. Ehrenmedaillen werden im Gemeinderat auf Vorschlag von Vereinen, Institutionen beschlossen.Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden am Donnerstag im Gemeinderat Ehrungen beschlossen.

In den Ehrungsrichtlinien neu aufgenommen: Ehrenzeichen der Marktgemeinde Pabneukirchen sind nach dem Ableben nicht übertragbar. Die Ehrenzeichen müssen nicht zurück gegeben werden, bleiben in der Familie.Bild von Klara Reisniger: Foto: Sibil Slejko