Hilferuf! Verkauf der Donau-Uferbahn-Trasse stoppen

08.02.2017, 18:01 Uhr

, die Donauuferbahn (Dub) im Abschnitt Weins/Isperdorf-Emmersdorf in Niederösterreich, wird von den Bürgermeistern und Gemeinderäten der acht Bahn-Anrainergemeinden im Bezirk Perg unterstützt. „Mittlerweile geht es um den letzten rechtlichen Schritt, um das. Es geht um die Forderung an das Land NÖ und an das Verkehrsministerium, dieses Auflassungsverfahren zu unterbrechen“, informiert der aus Arbing stammende. Er gründete 1986 die Fördergemeinschaft Donauuferbahn. Anlass dieser Arbinger Initiative war die drohende Einstellung des Bahn-Verkehrs auf der gesamten Strecke St. Valentin-Krems., eine Petition der Bürgermeister an die Bundesminister Jörg Leichtfried und Andrä Rupprechter. Inhalt: Abwendung des Einstellungsverfahrens, Stopp des Trassenverkaufs in NÖ, Sicherstellung eines erneuten Zugangebots zwischen Linz und Krems.. Da 2013 die B3 vom Hochwasser überschwemmt wurde und die Busse beschwerliche Umwege übers Hinterland fahren mussten, forderten die Wachau-Gemeinden, dass der Bahnbetrieb wieder aufgenommen wird. Seither gibt es Tourismuszüge zwischen Krems und Emmersdorf. “Zwischen Emmersdorf und Weins/Isperdorf wachsen an manchen Stellen der Bahntrasse schon die Sträucher“, informiert Heinrich Höbarth.