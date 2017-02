Neuer Vertriebsleiter International bei PEM Buildings

06.02.2017, 14:07 Uhr

Gregor Martin verantwortet internationalen Vertrieb des Mauthausner Stahlhallenspezialisten

MAUTHAUSEN. Gregor Martin hat seit 1. Oktober 2016 die Verantwortung für die internationalen Vertriebsniederlassungen von PEM Buildings in Deutschland, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Ukraine und Russland über. Der 39-Jährige bringt für die neu geschaffene Position umfangreiche Kompetenzen sowohl aus dem Industrie- und Gewerbebau als auch dem internationalen Anlagenbau mit.Seine rund 15-jährige Vertriebserfahrung sowie Führungskompetenzen setzt Gregor Martin nun bei PEM in der Umsetzung und Weiterentwicklung von Vertriebsstrategien in den ausländischen Märkten sowie der Entwicklung und Implementierung effizienter Vertriebsprozesse und -strukturen ein.„Durch die neu geschaffene Gesamtleitung aller Vertriebstöchter können wir unsere Vertriebsstrategie noch stärker am Kunden ausrichten, was ein weiterer wichtiger Schritt für unser kontinuierliches Wachstum ist. Mit Gregor Martin haben wir einen erfahrenen Vertriebsspezialisten ins Team geholt, der für die Position die besten Voraussetzungen mitbringt“, setzt Thomas Ennsberger, Geschäftsführer von PEM Buildings, große Erwartungen in den neuen Vertriebsleiter.Gregor Martin freut sich, PEM Buildings in den Auslandsmärkten noch erfolgreicher zu machen: „Gemeinsam mit der erfahrenen Vertriebsmannschaft ist es mein Ziel, neue Kunden in neuen Regionen zu gewinnen und durch eine professionelle Betreuung zu Stammkunden aufzubauen.“Martin hat Betriebswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und der University of Illinois in den USA studiert. Zuletzt war der gebürtige Welser als International Sales Manager für Anlagen bei Primetals Technologies GesmbH tätig. Davor war er neun Jahre bei Peneder Bau GmbH im Verkauf und in der Projektleitung für schlüsselfertige GU-Hochbau-Projekte.PEM Buildings, mit Firmensitz in Mauthausen (OÖ), ist Qualitätsanbieter für Stahl- und Hallenbauten. Neben Generalunternehmungen bietet das Unternehmen Neu- und Umbauten von Hallen sowie die Sanierung von Industrie- und Gewerbeobjekten an. PEM Buildings (PEM Gesellschaft m.b.H.) wurde 1976 gegründet und ist mittlerweile neben Österreich in sieben weiteren europäischen Ländern (Deutschland, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Russland) mit zehn Niederlassungen vertreten. 2003 wurde das Unternehmen in die Firmengruppe Zeman integriert. Zeman ist ein Wiener Familienunternehmen, das vor allem in den Geschäftsbereichen Maschinenbau und Stahlbau tätig ist. PEM beschäftigt aktuell gruppenweit 150 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von 35 Mio. Euro.