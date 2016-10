AT

, Hauptpl. , 3202 Hofstetten AT

BGZ Hofstetten-Grünau , Hauptpl. , 3202 Hofstetten AT

Vorträge und ein tolles Rahmenprogramm zum Thema Gesundheit erwarten Sie am Gesundheitstag 2016 in Hofstetten-Grünau im Bürger und Gemeindezentrum am Sonntag, den 9. Oktober 2016 von 9:00 bis 17:00 Uhr