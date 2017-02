Am SA, 18. Februar 2017 in der Neuen Mittelschule Neukirchen zusammen mit dem USC-Fußball-Hallenturnier



Verkauf: 10.00 bis 16.00 Uhr



Warenannahme: FR 17.2.: 17.00 -19.00 Uhr



Listen liegen in der Raiffeisenbank und der Turmöl Tankstelle in Neukirchen auf.



Veranstalter: Elternverein der öffentl. Pflichtschulen in Neukirchen/Grv.