Wir verabschieden uns von allen Verstorbenen aus dem Pinzgau und gedenken ihrer. Den Hinterbliebenen wünschen wir viel Kraft und sprechen unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

PINZGAU. Hier findest du eine Übersicht Verstorbener aus dem Pinzgau.

[i]Diese Liste wird laufend aktualisiert.

April



St. Georgen

Maria Kaserer, 88 Jahre

Stuhlfelden

Anna Steger, 96 Jahre

Bruck

Rosi Huber, 73 Jahre

Zell am See

Martin Steger, 89 Jahre

Taxenbach

Andreas Nocker, 94 Jahre

Bramberg

Sepp Laner, 63 Jahre

Mittersill

Anneliese Bernhard, 60 Jahre[/i]

März



Taxenbach

Helmut Hörbiger, 87 Jahre

Viehhofen

Hubert Fresacher, 82 Jahre

Maria Stiegernigg, 98 Jahre

Saalfelden

Maria Echtinger, 87 Jahre

Leogang

Maria Wieser, 80 Jahre

Herbert Zehentner, 68 Jahre

Bruck

Gerhard Riess, 69 Jahre

Sepp Hörl, 89 Jahre

Neukirchen

Katharina Bachmaier, 90 Jahre

Gries i. Pzg.

Anna Rieß, 86 Jahre

Wald

Alfred Schroll, Bäckermeister i. R., 84 Jahre

Uttendorf

Maria Schragl, 81 Jahre

Johann Hochstaffl, 64 Jahre

Stuhlfelden

Georg Keil, 67 Jahre

Aloisia Pletzer, 87 Jahre

Niedernsill

Alois Klettner, 67 Jahre

Anton Höllwerth, 95 Jahre

Josef Pfeffer, 86 Jahre

Mittersill

Walter Berger, 80 Jahre

Bruno Hochwimmer, 85 Jahre

Karl Hogger, 92 Jahre

Bramberg

Frieda Exenberger, 92 Jahre

Lois Blaickner, 73 Jahre

Christian Schernthaner, 57 Jahre

Anton Empl, 74 Jahre

Zell am See

Leopold Kornhofer, 86 Jahre

Gustine Pleyel, 83 Jahre

Herta Gassner, 80 Jahre

Andrea Wimmer, 60 Jahre

Herbert Haidinger, 83 Jahre

Siegi Hagleitner, 80 Jahre



Jänner/Februar

Saalfelden

Sigrid Heindl, 62 Jahre

Zell am See

Else Gappmaier, 78 Jahre

Dr. Volker Heiss, 89 Jahre

Wilfried Marbach, 83 Jahre

Uttendorf

Maria Pfeffer, 64 Jahre

Stuhlfelden

Hermann Wimmer, 69 Jahre

Gries

Ingrid Oberschneider, 75 Jahre

Eschenau

Hubert Hafner, 82 Jahre

Niedernsill

Manfred Entleitner, 57 Jahre

Piesendorf

Alois Mayerhofer, 83 Jahre

Mittersill

Mag. Oskar Mürwald, 85 Jahre

Anton Steger, 80 Jahre

Sepp Epp, 76 Jahre

Sepp Egger, 60 Jahre

Hans Dankl, 73 Jahre

Bruck

Hans Hartl, 74 Jahre

Bramberg

Frieda Scheuerer, 84 Jahre

Peter Meilinger, 71 Jahre

Martha Hofer, 68 Jahre

Ägidius Hollaus, 78 Jahre

Kaprun

Bruno Zehentner, 78 Jahre

Kurt Lazansky, 78 Jahre

Martha Altenberger, 80 Jahre

Krimml

Hedwig Kröll, 80 Jahre

Rupert König, 83 Jahre

Neukirchen

Josef Gassner, 76 Jahre

Hollersbach

Hedwig Hasenauer, 88 Jahre

Liesl Pichler, 92 Jahre

Maishofen

Sophie Schwaiger, 88 Jahre

Fusch

Wolfgang Schernthaner, 58 Jahre



Diese Familien danken für die Anteilnahme:

