Vortrag: Vitamin D - das Sonnenhormon

Bischofshofen: Pfarrzentrum |

Vitamin D wird in der Haut des Menschen gebildet Es ist unverzichtbar für einen klaglosen Mineralstoffwechsel, von grundlegender Bedeutung für die Energiegewinnung in der Zelle und viele weitere Stoffwechselprozesse. Die meisten Landsleute haben einen Vitamin-D-Mangel. Welchen Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat erfahren Besucher im Vortrag und Gespräch mit Dr. Erich Putz - Arzt in Salzburg. Herzliche Einladung in das Pfarrzentrum