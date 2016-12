Doppelter Heimsieg: Dallago und Windisch gewinnen Riders Cup in Wagrain-Kleinarl

12.12.2016, 10:47 Uhr

Dallago bewies den insgesamt 144 Athleten aus 20 Nationen nicht zuletzt dank seinem unglaublich schnellen Start im speziell errichteten Ice-Track mit Kurven, Wellen und Sprüngen seine Stärke. Nach einem Sturz direkt nach dem Start der ersten KO-Runde kämpfte er sich mit einer fulminanten Aufholjagd nach vorne, schaffte es noch kurz vor der Ziellinie haarscharf auf den zweiten Platz und sicherte sich somit den Aufstieg in die nächste Runde. Ab diesem Zeitpunkt dominierte der Steirer die nachfolgenden Läufe, war vier Mal in Folge als Erster im Ziel und stand am Ende ganz oben auf dem Podium.„Zu Beginn des Abends sah es nicht sehr gut aus, aber es zeigt nur, dass du wirklich niemals aufgeben solltest“, sagte Marco Dallago über den vermasselten Start in der Round of 64. „Es war wirklich knapp am Ende.“Auch bei den Damen stand mit Veronika Windisch eine Österreicherin ganz oben auf dem Podest. Die ehemalige und bislang erfolgreichste österreichische Shorttrack-Eisschnellläuferin setzte sich gegen Michelle Noe aus den Niederlanden und Anais Morand aus der Schweiz durch.