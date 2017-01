Feuerwehr Breitenwang rückte 32 mal aus

13.01.2017, 12:30 Uhr

32 Einsätze wurden insgesamt abgewickelt. Großteils handelte es sich um technische Einsätze - 18 an der Zahl. Zweimal wurden die Breitenwanger Florianijünger zu Brandeinsätzen gerufen, außerdem galt es zwei Brandsicherheitswachen auszuführen. Weiters scheinen zehn Brandmeldealarme in der Statistik auf.Am Ende des Jahres zählte man 3388 geleistete Einsatzstunden. Der durchschnittliche Zeitaufwand pro Einsatz lag bei zwei Stunden und 17 Minuten. Die Fahrzeuge der Wehr Breitenwang legten 2016 insgesamt 2617 Kilometer zurück.Das benötigte Fachwissen eignenten sich die Mitglieder bei zahlreichen Proben an. Insgesamt 42 Übungen wurden durchgeführt.Heuer freut man sich bei der Feuerwehr Breitenwang über ein neues Tanklöschfahrzeug. Den Beschluss zum Ankauf fasste der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im abgelaufenen Jahr. Leicht hatte man es sich nicht gemacht, ein passendes Fahrzeug auszuwählen. Viele Sitzungen im Vorfeld führten am Ende aber zu einer Entscheidung.