Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit

07.12.2016, 13:14 Uhr

Blanka und Franz haben sich bei einem Sommerfest in Steeg kennengelernt. Gemeinsam mit dem Bruder von Franz wurde dann in Elbigenalp Doppelhochzeit gefeiert. Nach der Hochzeit kümmerte sich Blanka um die Landwirtschaft, den Haushalt und die Kinder und stärkte damit ihrem Franz den Rücken für seinen Sport und seine „Amtlen“. Franz war begeisterter und vielseitiger Sportler und bekleidete Funktionen in verschiedenen Vereinen, unter anderem war er auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grießau. Franz arbeitete etwa 25 Jahre als Fräser bei der Firma Geisler-Moroder und war zuletzt noch 10 Jahre im Metallwerk beschäftigt. Das Paar hat 2 Kinder und 2 Enkelkinder.