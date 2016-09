Goldhaubengruppe Ried lädt zum Bezirkswandertag

Ried im Innkreis: Pfarrhof |

RIED. Die Rieder Goldhaubengruppe veranstaltet einen Bezirkswandertag in Ried. Die Wanderung beginnt beim Pfarrhof am Kirchenplatz. Es wird entlang der Breitsach durch den familienfreundlichen Stadtpark, nach Gonetsreith zum Rieder Freibach marschiert. Dort teilt sich der Weg in eine kürzere (circa 3,8 Kilometer) und eine längere (circa 5,8 Kilometer) und endet wieder beim Pfarrhof.

Im Anschluss warten Kaffee und Kuchen sowie Brötchen und Erfrischungsgetränke auf die sportlichen Wanderer.

Information Der Wandertag findet am Sonntag, 9. Oktober statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Pfarrhof am Kirchenplatz.