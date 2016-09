Spiel und Spaß am Tanzparkett

28.09.2016, 13:55 Uhr

Trainingsbeginn am 7. Oktober

Der Start erfolgt am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr im TSC-Clublokal in der Schulstraße 8 in Rohrbach-Berg. Dort werden die weiteren Termine bekanntgegeben. Wer Lust zu tanzen hat, kann einfach vorbeikommen. Eine Online-Anmeldung unter www.tanzsportclub.at ist erwünscht.