Landesmeister-Ehrung für mehr als 400 Sportler

2500 Sportvereine in Oberösterreich

BEZIRK. Mehr als 400 oberösterreichische Sportler wurden von der Landessportorganisation Oberösterreich bei der Landesmeister-Ehrung in Leonding ausgezeichnet. Sie alle haben in ihrer Sportart in der allgemeinen Klasse den oö. Landesmeistertitel errungen. Sport-Landesrat Michael Strugl lobte deren sportliche Top-Leistung: „Unsere Landessieger sind wichtige Vorbilder für den Nachwuchs in den Sportvereinen und unsere Hoffnungsträger für den Spitzensport.“„Wir wollen eine starke Sport- und Bewegungskultur in den Köpfen der Oberösterreicher verankern, den hohen Stellenwert des Sports für alle Bereiche der Gesellschaft sichtbar machen und den Breitensport in jeder Altersgruppe stärken“, betonte Sport-Landesrat Strugl. Wichtigste Voraussetzung dafür seien vielfältige, flächendeckende Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in den Vereinen und moderne Infrastruktur. „Es ist klares Ziel der neuen 'Sportstrategie Oberösterreich 2025', in moderne Sportstätteninfrastruktur zu investieren, damit wir unseren Sportlern beste Trainings- und Wettkampfbedingungen bieten können. Zudem fördert das Land OÖ gezielt Vereine, Mannschaften und Einzelsportler“, sagt Strugl. Den 2.500 oö. Sportvereinen stehen rund 6.000 moderne Sportstätten zur Verfügung. 200.000 Oberösterreicher engagieren sich ehrenamtlich für den Sport – davon 60.000 gewählte ehrenamtliche Funktionäre.