Salzburg: Republic Cafe |

SALZBURG. Black Label presented by Mahreen Luv & DJ Sqiz heißt es am 3.9. ab 22:00 Uhr im Republic Café.



Die Eventreihe unter dem Titel Black Label wird durch die Resident Deejays DJ SQIZ und DJ MAHREEN LUV supportet. Und weil Abwechslung einfach sein muss, steht ihnen jede Woche ein anderer erstklassiger internationaler Gast-DJ zur Seite. Stellt euch ein auf heißen Hip Hop, RnB und all das was dazu gehört.



Eintritt 5,- Euro an der Abendkasse