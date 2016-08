Salzburg: Republic Cafe |

SALZBURG. Die Urban Club Sound Night im Republic Café presented by DJ Oliver David steigt am 2.9. ab 22:30 Uhr im Republic Café. Der Eintritt ist frei.



Urbane Sounds, von Deep- über Vocalhouse bishin zu treiben- Und während man seinen Brunch mit der Familie oder mit den Beats der Metropolen dieser Welt - an diesem Abend bleibt Freunden genießt, wird auch für die Atmosphäre bestens ge- niemand still sitzen; es gibt Musik für Kenner und Genießer!