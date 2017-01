Ahoi Matrosen. Anker lichten, wir stechen in See!

Schärding : Pfarrzentrum |

SCHÄRDING. Kapitäne, Matrosen, Piraten, Meerjungfrauen, Fischer, Blinde Passagiere, Seeungeheuer, Landratten und Meeresbewohner – alle sind sie herzlich willkommen beim Pfarrgschnas des KBW Schärding am Samstag, 4. Februar 2017, um 20 Uhr im Pfarrzentrum Schärding. Nach der Schiffstaufe durch die geistlichen und weltlichen Vertreter der Stadt werden die Anker gelichtet und mit einem lauten „Schiff Ahoi“ sticht die „MS Schärding“ in See. Auf Kommando entern alle Meeres- und Küsten-bewohner ab 20 Uhr das Deck, um eine stimmungsvolle Faschingsball-Nacht zu erleben. Neben einem abwechslungsreichen Programm und viel Tanz kann man in der Haifischbar einfach mal abtauchen. Das Katholische Bildungswerk und die Pfarre Schärding laden zu dieser besonderen Reise herzlich ein. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Masken sind erwünscht, aber kein Muss.