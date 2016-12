"Weihnachten findet nicht nur dort statt, wo alles perfekt ist"

20.12.2016, 14:42 Uhr

Bischof Manfred Scheuer besuchte am 13. Dezember die Häuftlinge in der Justizanstalt Suben.

SUBEN. Sie verbringen Weihnachten nicht mit ihren Lieben daheim, sondern hinter Gittern: die Häftlinge der oberösterreichischen Justizanstalten. Um den Insassen die Weihnachtsbotschaft erfahrbar zu machen, besuchte Bischof Manfred Scheuer die Insassen in Suben zu einer vorweihnachtlichen Andacht. Denn schließlich sei es ein Grundauftrag der Kirche, für Menschen in Not und am Rand der Gesellschaft da zu sein. Weihnachten bedeute auch Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte und ein ehrliches Anschauen der eigenen Wunden und Schuld, durch die andere verletzt wurden.Mit Bischof Scheuer feierte Diplom-Pastoralassistent Florian Baumgartner, Seelsorger in der Justizanstalt Suben. Musikalisch wurde die Feier vom Chor des BORG Schärding sowie einem Männerensemble und einem Gitarristen der Justizanstalt Suben gestaltet. Die Feier besuchten etwa 80 Häftlinge.