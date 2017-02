Eisenstraße-Bühnen mit neuem Spielplan in Reinsberg

09.02.2017, 18:17 Uhr

Eisenstraße-Bühnen setzen sich in Szene: Neuer Spielplan, trainierte Stimmen

Intensive Zusammenarbeit

Eine gelungene Initiative

REINSBERG. Die Theatergruppen der Eisenstraße Niederösterreich präsentierten im Landgasthaus Stadler in Reinsberg ihren frisch gedruckten Spielplan für das Jahr 2017.Als Eisenstraße-Bühnen arbeiten sie seit 2013 intensiv zusammen. Durch das gemeinsame Werbemittel überblicken Theaterfreunde schnell, welche Stücke wann und wo in der Region aufgeführt werden."Den gemeinsamen Spielplan haben wir bereits zum dritten Mal aufgelegt. Er ist unser verbindendes Element nach außen und zeigt, welche Vielfalt an Theaterinitiativen es in unserer Region gibt", betonte Eisenstraße-Bühnen-Sprecher Thomas Helmel. Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger gratulierte zur gelungenen Initiative.

70 Jahr Theater in Reinsberg

Gemeinsames Stimmtraining



Spielplan der Eisenstraße-Bühnen 2017:

Mitglieder der Eisenstraße-Bühnen

Im Zuge der Folder-Präsentation stellte die Heimatbühne Reinsberg ihre Aktivitäten vor und wies auf ein spezielles Jubiläum hin: Die Reinsberger Schauspieler feiern heuer ihr 70-jähriges Vereinsjubiläum, u.a. mit dem Stück "Alles fest im Griff", das noch bis 19. Februar im Musikheim Reinsberg läuft, sowie einem großen Fest am letzten Mai-Wochenende.Die Eisenstraße-Bühnen arbeiten nicht nur in der Vermarktung zusammen, sondern bilden sich auch gemeinsam fort: Sehr erfolgreich lief etwa das Stimmtraining mit Christina Meister, das durch den Partner Kulturvernetzung Mostviertel zustande kam.Heimatbühne Reinsberg, 10., 11., 12., 17., 18., 19. Februar, Musikheim ReinsbergSchauspiel Scheibbs, 17., 18., 19. März, kultur.portal ScheibbsTheatergruppe Purgstall, 18., 25., 26., 31. März & 1., 2. April, Pfarrsaal PurgstallTheatergruppe Lunz am See, 16., 17., 22., 28., 29. April, Pfarrsaal Lunz am SeeULK, Komödie al dente, 21., 23., 24., 29., 30. Juni & 01., 6., 7., 8. Juli, Schloss UlmerfeldWaidhofner Volksbühne, 7., 11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 22., 25., 26., 28., 29. Juli, Schloss Rothschild Waidhofen an der YbbsHeimatbühne Reinsberg, 4., 5., 6., 11., 12., 13. August, Burgarena ReinsbergSchauspiel Scheibbs, 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. November, kultur.portal ScheibbsTheaterensemble Gresten, 10., 11., 17., 18. November, Kulturschmiede GrestenWaidhofner Volksbühne, 10., 15., 17., 18., 22., 24., 25. November, Plenkersaal Waidhofen an der Ybbs• Heimatbühne Reinsberg• Waidhofner Volksbühne• Theatergruppe Lunz am See• Theatergruppe Purgstall• ULK- Komödie al dente• Theaterensemble Gresten• Schauspiel Scheibbs• Theatergruppe Windhag• Theatergruppe St. Georgen in der Klaus• Theatergruppe Hollenstein an der Ybbs• Theatergruppe St. Georgen am Reith• Theatergruppe Ybbsitz• Theatergruppe PuchenstubenWeitere Informationen erhält man hier