Österreich erwacht am Hochkar

13.01.2017, 17:20 Uhr

Erste Schwünge bereits in den frühen Morgenstunden

GÖSTLING/HOCHKAR. Die Fernsehsendung "Guten Morgen Österreich" gastierte am Hochkar, wo sich das Wetter von seiner besten Winterseite präsentierte. Ein paar auserwählte Gäste kamen dadurch auch in den Genuss bereits ab 5.30 Uhr die ersten Schwünge auf der frisch präparierten Piste am Almhang mit Flutlicht zu machen. Unter ihnen auch Bürgermeister Fritz Fahrnberger, der ehemalige Weltcuprennläufer und Ötscher-Geschäftsführer Andi Buder und Landtagsabgeordneter Toni Erber.

Freud und Leid nah beisammen

Zum Thema der Sendung "Das harte Leben der Skiprofis" durfte das Moderatorenduo Nadja Mader und Lukas Schweighofer die Doppelolympiasiegerin Michaela Dorfmeister aus Purgstall sowie den Göstlinger Europacup-Rennläufer Matthias Tippelreither als Gäste begrüßen. Die beiden erzählten von den Höhen und Tiefen des Skirennsports. "Man nimmt sehr viele Entbehrungen auf sich. Freunde sich eigentlich nicht wirklich ein Thema, da es als Rennläufer nur essen, trainieren und schlafen gibt. Ich habe meine Zeit aber genossen weil ich Erfolg hatte und sich die Mühen ausgezahlt haben", so Michaela Dorfmeister.Matthias Tippelreither musste in seiner Karriere viele Rückschläge durch Verletzungen und Krankheiten hinnehmen. Dadurch schaffte er den Sprung an die Spitze nicht wirklich. "Es steck unglaublich harte Arbeit dahinter um immer wieder zurückzukommen, was eigentlich keiner sieht", so Tippelreither, der aufgrund der Leidenschaft für den Skisport wieder alles so machen würde.