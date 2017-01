Närrisch sein auf höchstem Niveau

23.01.2017, 20:21 Uhr

Die 1.Schwazer Faschingsgilde feierte 40 Jahre Jubiläum im SZentrum

Der Galaabend der 1.Schwazer Faschingsgilde 1977 anlässlich des 40 Jahr Jubiläums überzeugt die Lachmuskeln im Schwazer Silbersaal und begeisterte das Publikum zu standing ovations. Elisabeth Treichl und Alf Lerchbaumer führten durch einen bunten Abend. Stars wie Helene Fischer, Albano & Romina Power und Pavarotti überzeugten mit ihren Auftritten. Die Gesangsnummer von Julia Spiß war Hit und Live Act zugleich. Peter Hörhager und Walter Schmidhofer spielten getrennt ihre Glanzrollen und Lokalpolitik und Internationales wurden sprichwörtlich auf die Schaufel genommen. Kulinarischer Höhepunkt waren Andi & Alex mit einer aufgeblasenen Ziege in ihrer Koch-Show. Obmann Günther Muglach und Narren-Bürgermeisterin Verena Berger können mit ihrem Elferrat zufrieden auf die nächsten Events blicken. Nämlich die Weibernacht und den Unsinnigen Donnerstag. Schwaz und Vomp mausern sich gerade jetzt zur Tiroler Faschingshochburg, denn die Veranstaltungen „Prost Salve“ (Freitag) und „Fonapa Naz“ (Samstag) finden dieses Wochenende in Schwaz und in Vomp statt.