Erinnerung an an Anni Preston-Gechter

06.01.2017, 14:09 Uhr

Schwaz : Jenbach | BERÜHRENDER NACHRUF AUF JENBACHERIN IN DEN USAJENBACH(tti). Wie die Jenbacher Internertplattform Friday-News berichtete, ist in ihrem Wohnort Ogden bei Salt Lake City im US-Staat Utah die ehemalige Jenbacherin Anna Preston, geb. Gechter aus Jenbach im 84. Lebensjahr verstorben.Ihre Eltern Emil und Anna Gechter führten bis in die 60iger Jahre in der unteren Achenseestraße (später Schleckergeschäft) einen Autohandel mit Werkstätte und einen VW-Stützpunkt. Ihre Brüder Emil und Franz sind bereits verstorben.Anni Gechter hat einen Unteroffizier namens Jessi Preston der US-Army in Deutschland geheiratet. In den 80iger Jahren zog die Familie nach Utah in den USA, dort war Gatte Jessi einige Jahre auch Sheriff. Der einzige Sohn der beiden ist während seiner Militärzeit in Korea tödlich verunglückt. Annis Mann Jessi ist schon vor einigen Jahren verstorben.

Bis zuletzt war die Jenbacherin mit der alten Heimat durch tändige Telefonkontakte in Verbindung und über das Ortsgeschehen gut informiert.Alle die sie kannten, werden sie in ehrender Erinnerung behalten. Sie war in ihrem Wohort sehr beliebt und in Utah, dem alles durchdringenden Mormonen-Staat ihrem katholischen Glauben stets treu geblieben und bekannte sich stets engagiert zu Rom!Lesen sie nachstehend die Übersetzung aus dem Nachruf-Todesanzeige ihrer US Heimat aus dem Original:Anna M. Preston kehrte am 16 Dezember 2016, zum Heiligen Vater zurück. Sie wurde am 6 November 1933 von Emil und Anna Gechter in Österreich geboren. Am 12 September 1953 heiratete sie Ihren Mann Jesse Preston Sr., er verstarb vor Ihr. Sie überlebte auch Ihren Sohn, Jesse Jr. Anna war ein gläubiges Mitglied der Katholischen Kirche. Sie war sehr aufopferungsvoll und ihr ganzes Leben lang sehr bescheiden. Sie hatte Sinn für Humor und ein großes Herz. Anna war sehr mitfühlend und sehr gesprächig, sie konnte sich mit jedem über alles Mögliche unterhalten. Wir werden sie sehr vermissen.Der Sterbegottesdienst wird am Dienstag 27. Dezember um 13:00 Uhr in der Myers Ogden Leichenhalle (Adresse Washington Boulevard 845) gehalten. Die Beerdigung findet zu einem späteren Datum statt.