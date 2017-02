Lichterfestival in den Kristallwelten Wattens

06.02.2017, 16:14 Uhr

Wenn in der dunklen Jahreszeit die Sonne früh hinter den Bergen verschwindet, bekommt Licht eine ganz besondere Bedeutung. Für drei Wochen spannt das Künstlerkollektiv „phase7 performing.arts“ unter der künstlerischen Leitung von Sven Sören Beyer ein hell erleuchtetes Netz aus Licht- und Laserstrahlen über die weitläufige Gartenlandschaft und verbindet die architektonischen Highlights des Außenbereichs zu einem überdimensionalen Gesamtkunstwerk aus Licht und Klang. „Die kunstvollen Installationen verwandeln das Erlebnis in den Swarovski Kristallwelten und erzeugen vollkommen neue Momente des Staunens. Sobald es dunkel wird, wird der Garten des Riesen zu einer surrealen Landschaft voller Poesie und Überraschungen, die Groß und Klein in ihren Bann zieht“, beschreibt Carla Rumler, Cultural Director Swarovski, das außergewöhnliche Event.Vier Inszenierungen und ein Soundkonzept ergeben ein GesamtkunstwerkVier der bestehenden Kunstwerke im Park erhalten im Rahmen des Lichtfestivals allabendlich eindrucksvolle Beleuchtungskonzepte. Im 20-Minuten-Takt vereinen sich ab 17 Uhr diese zu einer spektakulären Gesamtinszenierung, die mit einem perfekt abgestimmten Klangkonzept an jeder Stelle des Parks für neue Überraschungsmomente sorgt.Der Spielturm scheint mit „Fantasie in Präzision“ seine Fassade in den Nachthimmel zu verlängern, während weiße Laserstrahlen in einer überdimensionalen Lichtskulptur die Facetten von Kristall simulieren. Für die Projektionen, Animationen und Farbspiele von „Aura“ dagegen benötigt es die Interaktion der Besucher. Ihre Bewegungen sind es, die den Kopf des Riesen mit überraschenden Lichteffekten zum Leben erwecken. „Rot liebt Blau“ verzaubert mit einer Choreographie aus rotem und blauem Licht und lässt die Kristallwolke in Kombination mit Reflektionen auf der dunklen Wasseroberfläche des Sees in immer neuen Farbwelten erstrahlen. Das Spiegelwasser ist auch Schauplatz des vierten Lichtkonzepts namens „Verwirrspiel“. Besucher, die sich in den Niedergang zum Spiegelwasser wagen, scheint es in ein weißes Meer aus Licht und Nebel zu ziehen, und es wirkt, als ob sie mit der mystischen Installation verschmelzen.Eine visuelle Neuinterpretation von Kristall„Im Mittelpunkt unseres neuen Eventkonzepts steht der Zauber des Kristalls, der seine Anziehungskraft nur im funkelnden Zusammenspiel mit Licht voll entfaltet. Erst wenn sich die Magie der beiden Phänomene vereint, entstehen viele kleine und große Momente des Staunens“, erklärt Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH.

Kristall als Inspiration

Schwarzlichtdisko

Technische Highlights

Die kreativen Köpfe hinter dem einzigartigen Konzept des ersten Lichtfestivals in den Swarovski Kristallwelten sind Mitglieder des renommierten Künstlerkollektivs „phase7 performing.arts“ aus Berlin. „Inspiriert von den Reflektionen der weltbekannten Swarovski Kristalle entstand die Idee, die gesamte Fläche der Swarovski Kristallwelten in einen überdimensionalen Laserlicht-Kristall zu verwandeln. Eine große Laser-Lichtskulptur spannt sich über das gesamte Areal und wird zum eigenen, die einzelnen Exponate verbindenden Kunstwerk, das die Swarovski Kristallwelten neu erstrahlen lässt“, erklärt der künstlerische Leiter und Gründer von phase7, Sven Sören Beyer.Familien erwartet an drei Wochenenden während dem Lichtfestival ein besonderes Highlight: Der Spielturm verwandelt sich an vier Tagen (4., 10., 11. und 18. Februar) ab 16:30 Uhr in eine Schwarzlichtdisko, die nicht nur für Kinder einiges zu bieten hat. Zu angesagten Sounds zeigen professionelle Tänzer den kleinen und großen Besuchern trendige Hip-Hop-Moves. UV-Schminkstifte und -Seifenblasen, Neon-Tapes für coole Outfits und Knicklicht-Armbänder in knalligen Farben lassen Kinderherzen höher schlagen und machen aus einfachem Diskotanzspaß ein unvergessliches Erlebnis. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre frei (Eintritt für Erwachsene: 9,50 Euro).Kulinarik im Daniels Kristallwelten. Café & RestaurantDie spektakuläre Lichtshow kann mit einer Tasse Punsch oder Tee direkt im Garten bestaunt werden, oder am Wochenende bis 23 Uhr gemütlich beim eigens für das Lichtfestival kreierten 3- oder 4-Gang Erlebnismenü (wahlweise auch einzelne Gänge) im Daniels Kristallwelten. Café & Restaurant beobachtet werden. Das Menü greift das Thema der Lichtspiele auf und wird die Gäste neben geschmacklichen Highlights auch mit diversen Effekten überraschen. Dabei spielt der Küchenchef mit Licht, Rauch, Farben und geschmacklichen Effekten. Darüber hinaus steht das à la carte Menü zur Auswahl.ca. 500 Scheinwerferca. 1.000.000 Lumen Lichtstärke = mehr als 700 handelsübliche 100-Watt Glühlampenca. 5.000 Meter Kabel = 15 Umrundungen eines Fußballfeldesca. 120 Tonnen Material in 3 LKWs angeliefert