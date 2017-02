Planung für weiteres Hotel

08.02.2017, 00:30 Uhr

Mit der Errichtung des Business-Hotels „Stay Inn“ hat die Stadtgemeinde Schwaz positive Erfahrungen gemacht. Nunmehr soll ein weiteres Hotelprojekt hoch über Schwaz folgen.

SCHWAZ (dw) Nachdem sich die Kellerjoch-Liftgesellschaft, die Gemeinden Schwaz und Pill sowie der Tourismusverband positiv und nachhaltig für den Ausbau des regionalen Skigebietes Kellerjoch bekannt haben und wesentliche Mittel für eine Erweiterung des Angebotes eingebracht haben, gibt es weitere Planungen für die Attraktivierung im Skiraum Grafenast. Nach der Errichtung des Kinderlandes und dem demnächst beginnenden Ausbau der Beschneiungsanlage für den gesamten Skiraum besteht nun auch die Absicht, eine Hotel- und Freizeitanlage nicht unweit vom Parkplatz Grafenast errichten zu wollen. „Die Stadtgemeinde Schwaz und die Österreichischen Bundesforste besitzen am vorgesehenen Standort Grundstücksflächen, die sich für die Errichtung einer Hotel- und Freizeitanlage bestens eignen würden. Mit den Österreichischen Bundesforsten gab es dem Grunde nach bereits positive Gespräche. Konkret handelt es sich um eine Fläche von ca. 3 ha, die etwas unterhalb des Liftparkplatzes zur Umsetzung dieses Vorhabens bereitgehalten werden kann“, berichtet Bgm Hans Lintner. „Mit möglichen Investoren und Betreibern gibt es bereits konkrete Gespräche“ so Bgm Lintner. „Die geplante Hotel- und Freizeitanlage hoch über Schwaz, eingebettet inmitten der unberührten Natur mit herrlichem Panoramablick, könnte insbesondere mit ihrer direkten Anbindung zu diversen Winter- und Sommeraktivitäten punkten“, zeigt Sportstadtrat Matthias Zitterbart auf.Besonders zufrieden zeigen sich die Stadtverantwortlichen übrigens mit dem Geschäftsgang des Business-Hotels „Stay Inn“, das mit seinem klaren Konzept zu einem fixen Bestandteil in der Beherbergungsbranche wurde und seit Jahren positiv bilanziert.