05.10.2016, 11:14 Uhr

Schneesicher und ganzjährig am Hintertuxer Gletscher

Mit seiner ganzjährigen Schneesicherheit ist derein absolutes Paradies für Wintersportler. 365 Tage im Jahr ist hier Schneespaß garantiert. Und das Beste daran: Alsbietet der Hintertuxer Gletscher den gesamten Spaß für alle Karten-Inhaber.Traumhafte Pistenverhältnisse finden Sie bereits im Frühherbst vor. Neben Trainingsteams aus aller Welt haben erfahrene Gletscherfans schon längst durchschaut, dass es im Herbst auf keinem anderen Gletscher mehr Pistenvergnügen gibt. Das gewaltigste Schneeerlebnis, ob auf Skiern oder Snowboard, ist im Betterparkgarantiert.

Ein Event jagt das andere

Vonstrahlt der Hintertuxer Gletscher beim Pow(d)er Weekend mit weißem Pulverschnee und strahlend blauem Himmel in zukünftigem Blau und Weiß: Weißbierparty auf der Sonnentrasse des Tuxer Fernerhauses!Amist feinste Freestyle Action im Betterpark am Hintertuxer Gletscher angesagt! Zillertal Välley Rälley - der Snowboardevent im Zillertal.Vonrichtet die Telemarkwelt ihre Augen auf Hintertux! Der FIS Telemark Weltcup macht Station am Hintertuxer Gletscher. Die besten Telemarker der Welt kämpfen natürlich neben Ruhm und Ehre um wichtige Punkte. Aus 14 Nationen reisen die besten Rider an, um sich in den Disziplinen Classic Sprint und Parallel zu messen.