Stans wird wieder zur Faschingshochburg

06.12.2016, 15:53 Uhr

Monatelange Vorbereitungen für das 2. Guggenmusiktreffen mit 16 Musikkapellen

STANS (dw). Schon vor 30 Jahren hatte die Gemeinde Stans beim damaligen Faschingstreiben ein Highlight der besonderen Art zu bieten. Etwas, was in der ganzen Region bis heute noch in Erinnerung ist. Nicht weniger als 16 Guggenmusikkapellen aus der Schweiz spielten damals zu einem nie dagewesenen Guggenmusiktreffen in Stans auf. "Stimmung und Freude pur. Leidenschaft und gigantisches Auftreten im Heiligen Land Tirol. Für uns Faschingsnarren im Dorf stellte sich nun die Frage ob so etwas noch einmal machbar ist und es ist machbar" freut sich Obmann Johann Gorfer. Bei der Narrensitzung mit Bgm Michael Huber, Vize-Obmann Michael Graupner und Robert Sonnweber (Obm. Fußball), BMK Stans- Obmann Obmann Christian Graupner und anwesenden Vereinen wurde verkündet, dass es nach 30 Jahren Pause wieder ein internationales Guggenmusiktreffen gibt. Nicht weniger als 12 Guggen plus der Bundesmusikkapelle Stans haben sich bereits angemeldet. Es sind dies aus der Schweiz die Aaregusler aus Bern, die Amriswiler Marktplatzpfuuser, die Beizzä-Gümper aus Oberiberg, die Birspfupfer aus Aesch, die Eulachschränzer aus Winterthur, die Näbelgeischter aus Jonen, die Ruine-Geischter aus Läufelfingen, die Taktsurfer Münchenbuchsee, die Uelischränzer aus Basel und die Zunft 77 aus Oftringen. Aus Tirol kommen die Guggamusig Wildschönau, die 1. Kundla Guggamusig und die Bundesmusikkapelle Stans. Am 18. Februar, das ist Samstag findet dann im ASZ das eigentliche Guggenmusiktreffen statt mit Beginn um 19 Uhr, bei dem alle Guggenmusiken einen Auftritt haben. Anschließend sorgt die Band Jetlag für Stimmung. Am Sonntag, 19. Februar ist dann ab 13.30 Uhr der große Umzug durchs Dorf bis zur Festhalle, wo dann die Band "Zillertal Power" aufspielt. "Der Aufwand, besonders die Kappellen aus den Nachbaländern unterzubringen war organisatorisch eine spezielleHerausforderung. So bietet die Tennishalle einen idealen Platz für die Unterbringung der Musikgruppen, andere wiederum buchten jetzt schon in den umliegenden Hotels oder bei privaten Vermietern für den großen Tag" meint "Oberpfandler" Bgm Huber der ja gemeinsam mit den Staner Fußballern für kulinarische Köstlichkeiten sorgt.