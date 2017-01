Florian Mader wechselt zur WSG Swarovski Wattens

10.01.2017, 15:50 Uhr

Mit Florian Mader wechselt geballte Bundesliga-Erfahrung nach Wattens. Der 34-jährige Spielmacher kommt von Bundesligist St. Pölten.

Mader unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2018 und steht bereits voll im Training mit der WSG. Florian Mader absolvierte in seiner bisherigen Karriere insgesamt 297 Spiele in der Österreichischen Bundesliga, erzielte dabei 13 Tore und bereitete 34 weitere vor. In der zweithöchsten Spielklasse kam der zentrale Mittelfeldspieler – für Altach, Wacker Innsbruck und St. Pölten – in insgesamt 61 Partien zum Einsatz. Mit allen drei Vereinen gelang ihm der Aufstieg. Für die Wiener Austria und die SV Ried bestritt der Wipptaler auch internationale Spiele, darunter 6 Einsätze in der Champions League, 4 in der Champions League Qualifikation, 5 in der Europa League und 2 in der Europa League Qualifikation. „Wenn ein Mann mit dieser Klasse und Erfahrung zu haben ist, muss man sich einfach damit beschäftigen. Mit Florian Mader können wir einen Neuzugang präsentieren, der fußballerisch und menschlich eine absolute Bereicherung für unseren Verein ist. Er bringt die Erfahrung von knapp 300 Bundesligaspielen mit nach Wattens und hat im Herbst in St. Pölten gezeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Wir erhoffen uns von ihm zusätzliche Stabilität und Kreativität im Mittelfeld“, so WSG Manager Sport, Stefan Köck.