Gabi Bürger ist eine der besten Sportkeglerinnen Österreichs

30.01.2017, 17:11 Uhr

Die Ausnahmesportlerin ist schon seit über 25 Jahren aktive Sportkeglerin und konnte bereits viele Erfolge feiern.

VOMP (wk). Weiterhin in der Erfolgsspur befindet sich Gabi Bürger aus Vomp. Schon als Sportlerin des SKC Schwaz, für den sie von 1990 bis 2007 auf der Bahn stand, qualifizierte sie sich mehrmals für die Weltmeisterschaften und wurde 1997 und 2006 Vizeweltmeisterin. Insgesamt vertrat die 42-jährige Tirolerin ihr Heimatland 17 mal bei den Kegel-Weltmeisterschaften und wurde sieben mal für den Einzelweltpokal nominiert. Natürlich konnte sie auch viele nationale Titel im Einzel und zusammen mit ihrer Trainingspartnerin Monika Kennerth (TV Schwaz) erobern. Seit 2007 kegelt Bürger für den ASKÖ KSC Schneegattern (Oberösterreich) in der Superliga der Damen und konnte auch mit ihrem Team erfreuliche Platzierungen erreichen. Hervorzuheben sind dabei der zweite Platz im Europapokal 2009 in Zagreb, Platz zwei im NBC Pokal 2008 in Mazedonien und Rang vier in der Championsleague 2012 in Slowenien. Aus familiären Gründen will die aktuelle Nummer zwei der österreichischen Rangliste, die 2010 mit 672 Kegel einen österreichischen Rekord aufstellte, in Zukunft etwas kürzer treten und sich nur noch auf die Superliga und nationale Meisterschaften konzentrieren. Trainieren wird sie dafür weiterhin auf den Kegelbahnen der Bezirkssportanlage Schwaz.