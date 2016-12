ST. VEIT. Der Chor 1863 St. Veit sorgt am Wochenende gleich zwei Mal für weihnachtliche Klänge. Am Samstag, den 17. Dezember, wird der Adventnachmittag im Sene Cura Alters- und Pflegeheim ab 15.30 Uhr umrahmt.

Am Sonntag, den 18. Dezember, 8.45 Uhr, findet die 4. Adventmesse in der Stadtpfarrkirche St. Veit statt. Die Chormitglieder sorgen für die musikalische Gestaltung.