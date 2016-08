AT

Sankt Veit an der Glan

, Kirchgasse 11 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Vinothek Vipresso , Kirchgasse 11 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Die Vinothek Vipresso, das Café Börserl und "Georgi's Pub" veranstalten am Samstag, den 3. September, ab 18 Uhr ihr Sommerfest bei der Vinothek Vipresso.

Für Live-Musik sorgt erstmals die Band "Greyhound" mit Freddy Zitter und Kurt Seppele. Das Café Börserl bietet im Innenhof der BKS Bank verschiedenste Cocktails an. Die Besucher erwartet ein gemütlicher Abend in geselligem Ambiente.