Hutkultur , Maria Wolschart 1 , 9313 Sankt Georgen am Längsee AT

Der Verein Hutkultur prästentiert am Freitag, den 2. September, um 20 Uhr, Chris Shermer in St. Georgen.

Der Singer/Songwriter und Fingerstyle Gitarrist ist Gewinner des 2. Platzes beim internationalen „Bite my Music“ Award. Er vereint Stilelemente aus Acoustic, Reggae, Rock, Blues, Folk und Funk durch Songwriting vom Feinsten.