Flohmarkt in Schiedlberg

SCHIEDLBERG. Bücherwürmer aus nah und fern kommen am Samstag, 3. Dezember von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 8 bis 11 Uhr, beim alljährlichen Büchereiflohmarkt in Schiedlberg wieder auf ihre Kosten. Das Büchereiteam ist wieder fleißig am Aussortieren, damit Platz für neue Medien geschaffen werden kann, Verkaufsort ist die Volksschule Schiedlberg.