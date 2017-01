Winterkonzert im Gasthaus mit "Take Five"

Steyr : Gasthof Bauer |

Die fünf Musiker sind wieder zu Gast in Steyr.

STEYR. Unplugged servieren Take Five akustische Gitarrenklänge und ein rhythmisches Feuerwerk, das das Publikum nicht ruhig sitzen lässt. Reichhaltig ist ihr musikalisches Angebot. So werden sie die Gäste mit eigenen Interpretationen von guten "Oiden Hadern", Rock- und Bluesnummern begeistern und zwischendurch mit feiner Lateinamerikanischer Musik im Flamencostil aufwarten.



"Eric Clapton, Carlos Santana und Paco de Lucia sind unsere Vorbilder. Von ihnen wird sicher was zu hören sein", lässt Bandleader Ulli Prack wissen. "Wir freuen uns auf das nette und aufgeschlossene Publikum und die liebenswürdige Wirtin, Regina Trauner. Steyr ist immer etwas Besonderes für mich!"



Das Konzert findet am Freitag, 3. Februar im Gasthof Bauer in der Josefgasse 7 in Steyr statt. Beginn ist um 20 Uhr. Vorverkaufskarten zu 8 Euro sind im Gasthaus Bauer bei Regina Trauner, Tel. 07252/54441 sowie bei Wolkerstorfer Christian (wolkerstorfer_keg@utanet.at, Tel. 0664/9625285) und Prack Kurt (k-prack@gmx.at, Tel. 0699/11169123) erhältlich. Abendkasse 10 Euro.