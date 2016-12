Feuerwehrball der FF Garsten

09.12.2016, 23:48 Uhr

„Ein absolutes muss für Balltiger!!!“Das Ballereignis der Saison; der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Garsten findet am7. Jänner 2017, um 20.30 Uhr im Veranstaltungssaal statt.Mit der Tanz- und Showband „SIX PENCE“ hat die Feuerwehr Garsten eine der besten Tanzkapellen Österreichs für ihre Besucher unter Vertrag genommen. „SIX PENCE“ besteht aus sechs hochqualifizierten Musikern und ist in sämtlichen Musikrichtungen zu Hause.

Die Showeinlage „Grease“ wird sicherlich eines der Highlights des Abends.Seit Wochen proben 16 Feuerwehrkameraden/innen unter der Leitung einer professionellen Choreografin. Neben entsprechenden Licht- und Bildeffekten werden die zwei Hauptrollen des Musicals live gesungen. Auch haben wir das Musical an einen ganz anderen Ort verlegt und in eine ganz andere Zeit versetzt. Eine interessante Inszenierung. Lassen sie sich überraschen.Für all jene, die noch einen Sitzplatz ergattern wollen, ersuchen wir um telefonische Tischreservierung unter den Telefonnummer 0699/11 90 2551, Hr. Nigsch Gebhard.Eintrittskarten sind zum Preis von € 12,-- bei den Feuerwehrkameraden erhältlich.