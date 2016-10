06.10.2016, 18:24 Uhr

Gartenleidenschaft für einen guten Zweck

Dietach: Schaugarten Messner | Auch heuer hatten wieder zahlreiche Besucher bei den offenen Gartentagen im Schaugarten Messner in Dietach die Möglichkeit hinter den Gartenzaun zu schauen und zu erkunden, was sich im grünen Paradies "Gartenlust trifft Schmiedekunst" verbirgt. Der Erlös von 1500 €uro wurde wieder, wie schon in den Jahren zuvor an die Lebenshilfe Steyr gespendet.

