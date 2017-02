Kindergarten Schikurs Kronstorf-Hargelsberg

10.02.2017, 10:43 Uhr

Die Teilnehmerzahl war rekordverdächtig: bei 69 Pistenflitzern war Buchungsschluss!Die Forsteralm zeigte sich von ihrer schönsten Seite, tolle Pistenverhältnisse und Sonnentage waren Stimmungsgarant, so dass die Kindergartenkinder bestens gelaunt waren. Nach der Einteilung am Montag legten die 9 Schilehrer der Schischule Forsteralm, unterstützt von Kindergartenpädagoginnen, Naturfreunde-Begleitpersonen und Eltern los. Schifahren macht Spaß – das war Hauptprogramm! Durch die vielen Helfer (bis zu 14) konnten die Kinder neben Seillift und Schlepplift auch mit dem Sessellift nach oben gebracht werden – ein großes Erlebnis!Am Freitag gabs noch ein Training, mittags eine Stärkung, um für das Highlight, das Abschlussrennen, fit zu sein. Die angereisten Eltern, Großeltern (an die 150) standen entlang der ‚Rennpiste‘, um die Kinder anzufeuern. Bei der anschließenden Siegerehrung beim Gasthaus Forsterau bekamen alle Kinder ihr hochverdiente Medaille und eine Urkunde überreicht – alle waren Sieger!Die Naturfreunde Kronstorf freuen sich über den tollen Ablauf und danken allen Helfern für die Unterstützung!Auch für 2018 ist der Kindergartenschikurs wieder fix eingeplant.