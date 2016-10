03.10.2016, 21:29 Uhr

Grundkurs Räuchern!

Für uns ist es selbstverständlich, unsere Wohnung sauber zu halten. Aber denken wir auch an die so genannte "dicke Luft", die durch Streit, Sorgen, Stress, Krankheit und andere negative Energien entsteht?Wir können etwas dagegen tun: richtiges Räuchern klärt feinstoffliche Verunreinigungen und sorgt für eine spürbare Verbesserung des Raumklimas!, Räuchermeisterin aus Absam, wird am Donnerstag, 20. Oktober um 19:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Apotheke zur Serles (Mieders) in dieeinführen und verschiedene Räucherwerke vorstellen.