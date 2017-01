"Heilsames Singen" – Termine bis Sommer

Telfs : BRG/ BORG Telfs |

Singen mit anderen ist ein "Gesundheitselixier" für Körper, Geist und Psyche. Alle Stimmen sind willkommen.

Die Offene Singgruppe "Heilsames Singen" findet am Mittwoch, dem 18. Jänner, um 19.30 Uhr im BRG BORG in Telfs (Weißenbachg. 37) statt.



Weitere Termine:

Samstag, 4. Februar: Liedernacht in Imst.

Freitag, 5. Mai: Liedernacht in Wildermieming.

Mittwoch, 15. Februar, 1. und 15. März, 5. und 19. April, 17. und 31. Mai, 21. Juni: Feier der Sommersonnenwende im "Noaflhaus" in Telfs (Untermarktstr. 20).



Auf ein Miteinander-Singen freuen sich Maria Schöpfer-Schiestl und Bernhard Schöpfer.

Informationen: http//heilsamessingen.elloco.at.