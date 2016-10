Telfer Monatsmarkt mit Buchstaben-Rallye und Feuerwehr-Action

05.10.2016, 17:59 Uhr

wird es neben den gewohnt frischen Produkten, Schmankerln, kulinarischen Köstlichkeiten sowie dem Handwerk, der Kunst und den Handarbeiten zwei tolle Aktionen geben. Gemeinsam mit der Bücherei & Spielothek Telfs wird im Rahmen der „Österreich liest“-Woche eine Rätselrallye gestartet und ebenfalls für ein Highlight sorgt die Jugendgruppe der Feuerwehr Telfs.Aus der Bücherei & Spielothek Telfs haben sich sieben Buchstaben aus dem Staub gemacht und sich bei den Standlern am Monatsmarkt versteckt. Die Buchstaben werden dringend benötigt, denn sonst sind alle Bücher unvollständig! Außerdem bilden die Buchstaben das Lösungswort zum Buchstabengeheimnis!Die Bücherei braucht unbedingt die Hilfe der Kinder, um diese Buchstaben wieder einzufangen. Nur geben die Monatsmarkt-Standler diese nicht so einfach heraus. Es muss überall eine kleine Aufgabe gelöst werden, um die Buchstaben zurückzubekommen.Wenn alle sieben Buchstaben eingesammelt sind und das Lösungswort gebildet ist, können die Buchstaben in die Bücherei & Spielothek zurückgebracht und ein kleiner Finderlohn dafür abgeholt werden.Am Markttag in der Bücherei & Spielothek Telfs, Untermarktstraße 20. Dort bekommt man auch den Spielepass und die Erklärung. Die Teilnahme ist kostenlos.Geeignet für Volksschulkinder, die die Buchstaben bereits kennen bzw. Kindergarten- und Volksschulkinder, die noch nicht alle Buchstaben kennen mit Begleitung.Außerdem gibt's in der Bücherei & Spielothek als Zusatzangebot Brettspiele, Vorlesezeiten und vieles mehr.Bei der zweiten Aktion mit der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Telfs wird im Rahmen der Feuerwehrjugendwoche 2016 ein Feuerlöschtraining angeboten, bei dem man erfahren kann, wie denn ein Feuerlöscher eigentlich funktioniert. Die Kleineren können an einer Spritzwand ihre Feuerlösch-Geschicklichkeit erproben und natürlich gibt es auch ein Feuerwehrauto zu bestaunen.