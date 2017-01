Klettern: OEAV Team Hohe Munde startet bei der Traverse in Imst und bei den Tiroler Meisterschaften im Bouldern in St. Johann

29.01.2017, 20:00 Uhr

Traverse in Imst am 15.1.2017

Der Bewerb bestand aus einer Fun-Traverse und einer Boulderjam bestehend aus 10 BouldernDie FUN-Traverse bestand aus Tischen, Netzen, Luftballonen und Leitern, welche zu den üblichen Klettereien eingebaut sind und ergibt insgesamt eine Länge von 40 Metern. Bei einem Startintervall von 90 Sekunden kommen die Kinder ganz schön ins Schwitzen. Wenn man eingeholt wird ist es nämlich vorbei und man muss von der Wand.Das Climbing Team war mit kleiner Mannschaft am Start!

Tiroler Meisterschaften im Bouldern

Am 28.1.2017 fand in der Koasa-Boulder-Halle in St. Johann in Tirol die Tiroler Meisterschaft im Bouldern statt.Vom Telfer Alpenverein waren Nadine Abenthung aus Polling und Leoni Lotz aus Oberhofen am Start.Nach der 2-stündigen Boulderjam (16 Boulder) erreichte Leoni den 12. Platz.Nadine konnte als siebtplatzierte das Finale erreichen.

Im spannenden Finale konnte sich Nadine auf den 5. Gesamtrang vorkämpfen.

Weitere Ergebnisse unter Kletterverband Tirol