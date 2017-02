2x Bronze bei Universiade für Kathi Ramsauer

06.02.2017, 16:53 Uhr

Sportstudentin aus Gaißau zeigte ihr Können bei der Universiade in Almaty/ Kasachstan auf der Buckelpiste.

TENNENGAU (tru). Katharina Ramsauer (USV Krispl Gaißau) eroberte bei der Universiade in Almaty/ Kasachstan in der Buckelpiste zwei Bronzemedaillen. Sowohl im Einzel- als auch im Parallelbewerb gelang ihr der Sprung auf das Podest. Nach Platz 4 beim Eropacupauftakt der Buckelpistenfahrer in Albiez (FRA) war die 21- jährige Studentin der Sportwissenschaften (Universität Salzburg) direkt aus Frankreich zu den Studentenweltspielen mit über 4000 Teilnehmern aus 80 Nationen nach Kasachstan gereist.

Lange Anreise



Auftakt zu Freestyle Weeks

"Die Anreise nach Kasachstan hat über 32 Stunden gedauert, aber diese 2 Bronzemedaillen überstrahlen alles!", so die glücklich Medaillengewinnerin.Für die Gaißauerin geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter! Ab Freitag stehen in Gaißau - Hintersee ihre nächsten Europacuprennen auf dem Programm. "Ich freue mich sehr auf meine Heimrennen und hoffe nun natürlich die gute Form aus Kasachstan in die Gaißau mitzunehmen," so die junge Freestylerin.Der Buckelpisteneuropacup in der Skischaukel Gaißau - Hintersee ist die Auftaktveranstaltung zu den Freestyle Weeks 2017. Neben internationalen Freestyle Wettkämpfen werden in den Semesterferien jeden Tag von 9-12 Uhr Freestyle Workshops für alle interessierten Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren angeboten. Informationen hierzu findet man auf: www.facebook.com/FreestyleWeeks2017/