Echt genial und regional!

01.12.2016, 09:23 Uhr

Das Einkaufserlebnis in Kuchl verbindet guten Branchenmix und Fachkompetenz im Ort.

Bleibender Mehrwert

KUCHL (sys). Die Holzgemeinde Kuchl ist eine Erfolgsgeschichte der Kooperation von Wirtschaft, Ausbildungsstätten, Bevölkerung und Politik. Die Einzigartigkeit des europaweit größten Holzausbildungsangebotes trifft auf einen Mix aus mittelständischen Klein- und Mittelbetrieben in einer Marktgemeinde mit großem Freizeit- und Erholungswert für Einheimische und Gäste.Seit rund einem Jahr sind nun die Holzgemeindegutscheine als ideales Geschenk für Familie, Freunde und Mitarbeiter zu haben, und das mit großem Erfolg, der sich doppelt bemerkbar macht. Den Beschenkten eröffnen sich weit mehr Möglichkeiten als bisher, denn die Gutscheine können bei mehr als 70 Partnern der Holzgemeinde, beinahe allen Geschäften und Betrieben in Kuchl, eingelöst werden. Mehr als 110.000 Euro wurden binnen eines Jahres durch die Gutscheine an Kaufkraft im Ort gehalten und stärken so die lokale Wirtschaft - ein großer Nutzen für alle Kuchler!

Wo gibt es die Gutscheine?

Die Mitglieder, Partner und Infos finden sich auf der Homepage der Holzgemeinde www.holzgemeinde.at übersichtlich dargestellt. Die Gutscheine sind im Tourismusverband Kuchl/Gemeindezentrum erhältlich. Genial regional: Die Gutscheine sind das ideale Geschenk aus Kuchl für Kuchl.