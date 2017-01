Jakob Bürgler feierte 80. Geburtstag

16.01.2017, 07:57 Uhr

„Vor wenigen Monaten konnte meine Frau und ich das goldene Ehejubiläum feiern und jetzt meinen 80. Geburtstag, das sind doch zwei schöne Jubiläen.“, erzählte Jakob bei dem Besuch.Der Jubilar hat in letzter Zeit immer wieder gesundheitliche Probleme.„Ich bin ein Stehaufmanderl und habe viele Schutzengel um mich, denn ansonsten würde ich heute nicht mehr mit euch feiern können. Und was würde ich ohne meiner Frau machen, die sich jeden Tag liebevoll um mich kümmert.“Der gebürtige Schwarzacher arbeitete bis zu seiner Pensionierung bei der Firma Bosch in Hallein. In Bad Vigaun lebt Familie Bürgler schon seit sie sich kennen.Den 80. Geburtstag feierte Jakob Bürgler im Kreise der Familie, zu der auch vier Urenkelkinder zählen.Die Gemeinde wünscht dem Geburtstagskind weiterhin noch viel Kraft und alles Gute für die Zukunft.