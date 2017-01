Poly Bad Leonfelden lädt zum Infotag

BAD LEONFELDEN. Am Mittwoch, 25. Jänner, lädt die Polytechnische Schule Bad Leonfelden von 9 bis 15 Uhr zu einem Infotag ein. Neben Infos über die Schule sowie die Lehre mit Matura sind auch Firmen anwesend und bieten Einblicke in ihre Arbeit. Den ganzen Tag über besteht die Möglichkeit am Fachbereichsunterricht teilzunehmen. Vor Ort können Eltern ihre Kinder gleich anmelden, wodurch eine Zuteilung zum gewählten Fachbereich garantiert wird. Die Polytechnische Schule bietet eine individuelle Ausbildung in den acht Fachbereichen Elektro/Mechatronik/IT, Metall, Holz, Bau, Tourismus, Dienstleistung kreativ, Dienstleistung Gesundheit und Handel/Büro an. Die Stärken der Jugendlichen werden da gezielt gefördert. Bei den zahlreichen Schnuppertagen erkennen die Schüler welcher Beruf für sie passend oder nicht so ideal ist. Die Wirtschaft sucht gut orientierte Lehrlinge – die Lehre oder Lehre mit Matura sind Ausbildungswege mit Zukunft.