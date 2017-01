Vernissage Petra Tragauer - 09.02.2017 19Uhr - Atrio Villach (Wagner für Haare) „die welt im kleinen“ – Bildmotive aus Kärnten – Linoldruck Mischtechnik

Klare Formen und Flächen bestimmen die Linolschnitte von Petra Tragauer.

Dabei lässt sie sich gerne auf den Streifzügen durch die Kärntner Landschaft inspirieren. Sie nimmt Bruchstücke aus diesem dreidimensionalen Raum, also der Realität heraus und überführt sie in den zweidimensionalen Raum und schwächt Oberflächenstruktur und Farbe ab.Petra Tragauer wurde 1968 in Knittelfeld geboren, lebt und arbeitet in Villach. Nach der künstlerischen Ausbildung Malerei, Grafik und Plastik an der Leonardo Kunstakademie in Salzburg unter Herrn Professor Hannes Baier, erhält sie den Kunstpreis der Stadt Knittelfeld und wird 2011 in die Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreich aufgenommen.Sie hat das künstlerische Medium des Linolschnittes für sich entdeckt. Die unmittelbare, physische Arbeit reizt die Künstlerin. Mit scharfem Schnitt entstehen Bilder in Linoleum und sie presst diese dann mit der Hand auf Papier. Die manuelle Übertragung ist körperlich anstrengend und intensiv. So wird jeder Abdruck individuell und es unterscheiden sich dadurch die Abzüge innerhalb der Druckauflage.Webseite: www.petra.tragauer.at Sie sind herzlich zur Ausstellungseröffnung eingeladen.