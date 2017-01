Räumungsverkauf - ALLES muss raus!

07.01.2017, 10:05 Uhr

der Beginn des großen Räumungsverkaufs.Hunderte Schnäppchenjägerstehen schon vor Geschäftseröffnung vor dem Warenhausund warten, dass sich die große Eingangstüre öffnet.Dann geht es darum, schnell zu sein,um die besten Angebote zu erwischen;denn derjenige macht die bessere Beute, wer zuerst kommt.Ehrlich gesagt, der Aufruf: Räumungsverkaufhat seinen Reiz verloren.

Ja, früher einmal, da konnte ich es als stiller Betrachtervon der anderen Geschäftsstrasse von gegenüber,mit eigenen Augen beobachten.In den Auslagen des großen Kaufhauses von gegenüber,ist Textilware in großer Auswahl dekoriert,gestapelt und ausgebreitet.Zwischen all den Warenangebotenspringen riesige Preisschilder ins Auge,auf denen groß gedruckt steht:NUR WENIGE TAGE - FAST GESCHENKT!GREIFEN SIE ZU - ALLES PREISGESENKT!Schon Stunden vorher stellen die kauffreudigen Kundensich in Schlangen bildend an, den Kopf in den Mantelkrageneingezogen, denn ein eisiger Wind mit schneidenden Bissfegt durch die Strassen der Stadt.Vorerst gibt man sich diszipliniert,aber schon bald füllen sich alle Freiräumeund der Menschenstrom reißt nicht ab.Ein faszinierendes Spiel, wie hypnotisiertwarten die Menschen mit starrem Blick.Alle Augen gerichtet auf die noch geschlossene Eingangstürund in ihren bewegungslosen Blicken ist zu lesen:Wann endlich öffnet sie sich?Denn jetzt zu Beginn des neuen Jahressind die Temperaturen unter null Grad.Wenn die Gier nicht wäre auf "Schnäppchenjagd",denn der Verstand signalisiert -besser aufgehoben wäre man jetzt noch im warmen Bett.So dicht gedrängt stehen die Menschen wartend da,was ja auch wärmt.Inzwischen gibt es kein vor und zurück,und zum Umfallen wäre auch kaum noch Platz.Ein jeder erhofft sich die bessere Startposition.In den Geschäftsräumen flammt das Licht aufund plötzlich kommt Bewegung in die wartende Mengeund ENDLICH öffnet sich die Eingangstüre.Die Filialleiterin von gegenüber bleibt sicherheitshalberhinter der sich öffnenden breiten Flügeltüre.Ich kann es verstehen, denn wer will schon umgeworfenund niedergetrampelt werden?Was noch vor wenigen Minuten bewegungslos schien,kommt jetzt auf Touren.Ein drängeln und schupfen beginnt, und Ellbogen werden eingesetzt.Wie ein Killerbienenschwarm im Sturzflug gleich,stürzen die Menschen sich ins Textil - Wäschegeschäft.Wo ist das MENSCHLICHE, DISZIPLINIERTE;wo das RÜCKSICHTSVOLLE; wo das ÜBERSCHAUBARE ?Sehen kann ich es nicht,was sich im Innenraum des Geschäfttes abspielt,aber um das zu wissen , verlangt es nicht viel Fantasie.Bildlich sehe ich es vor mir:Die Menschenmassen verteilen sich auf die verschiedenen Etagen.Ein grapschen, ein wühlen, ein zupfen, ein zerrenund ein an sich reißen beginnt;eine Rücksichtslosigkeit ohne Gleichen.An das Personal mag ich gar nicht denken,denn deren Leistung ist im Abverkauf bewundernswert.Auch den Kunden ist die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben,wenn sie die prall gefüllten, großen Plastiktaschen,fest an den Leib gedrückt das Textilhaus verlassen.Ich bin mit sicher, dass für viele kaufwütige Menschen daheimnoch eine Überraschung auf sie wartet,da dass fast mit Körpereinsatz eroberte Stück,einfach an Größe und Farbe nicht passen wird.Ja manches ändert sich, so auch der Räumungsverkauf im Einzelhandel.DAMALS einmal ...wurde Jagd auf Schnäppchenware gemacht die Geschäfte wurden gestürmt;und heute... Berge von Prospekten sprechen für sich.Da ein Überangebot an Waren herrschtund Räumungsverkauf oder Sale - seinen Reiz verloren hat,und selbst das Internet - bietet ALLEN was!Hildegard Stauder