Jagerwirt lädt zum einjährigen Jubiläum

VÖLKERMARKT. Ein Jahr ist es her, dass Susanna und Herbert Apsner dem Jagerwirt neben der Kirche in St. Ruprecht neues Leben eingehaucht haben. Gefeiert wird das einjährige Jubiläum mit einem Frühschoppen am, demab. Neben ausgezeichnetem Essen und Getränken sorgt "Kräuter-Toni" für gute Stimmung und Unterhaltung.